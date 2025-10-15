গ্রাহক আস্থায় ব্যাংকের তুলনায় বিমা অনেক পিছিয়ে: কর্মশালায় বক্তারা

গ্রাহক আস্থায় ব্যাংকের তুলনায় বিমা অনেক পিছিয়ে: কর্মশালায় বক্তারা
গ্রাহক আস্থার দিক দিয়ে দেশের ব্যাংকখাতের তুলনায় বিমা খাত অনেক পিছিয়ে। ব্যাংকখাতে সুশাসন থাকলেও বিমা খাতে সেটি এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ খাত এগিয়ে নিতে এখন গ্রাহকদের আস্থা কীভাবে বাড়ানো যায়, সে বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। বিমা খাতের আর্থিক শৃঙ্খলা বিষয়ে এক কর্মশালায় এসব কথা বলেন বক্তারা।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) পূর্বাচলে ক্যাডেট কলেজ ক্লাবে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ইন্স্যুরেন্স রিপোর্টার্স ফোরামের (আইআরএফ) ৩৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন আইআরএফ সভাপতি গাজী আনোয়ারুল হক।
কর্মশালায় গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ রাকিবুল করিম বলেন, বিমা খাতের প্রতি গ্রাহকের আস্থা বাড়াতে হলে নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আসতে হবে। গ্রাহকের দাবি কীভাবে আরও দ্রুত পরিশোধ করা যায়, সে বিষয়ে কোম্পানিগুলোকে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করতে হবে।
তিনি বলেন, দেশ প্রযুক্তিগতভাবে অনেক এগিয়েছে, কিন্তু সে তুলনায় বিমা খাত এখনো পিছিয়ে। এখন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে খাবার অর্ডার দেওয়া হলে কখন খাবার তৈরি হচ্ছে, ডেলিভারিম্যান কখন খাবার রিসিভ করেছেন, কখন বাসার নিচে পৌঁছেছেন- সবই নির্ধারণ করা যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, বিমা খাতে এখনো এমন কোনো প্রযুক্তি আসেনি যার মাধ্যমে গ্রাহক জানতে পারবেন তার কত টাকা প্রিমিয়াম জমা হয়েছে, কখন পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হবে, কিংবা প্রিমিয়াম পরিশোধ না হলে তাকে তাগাদা দেওয়া যাবে। আমাদের গ্রাহকদের তাদের টাকার নিশ্চয়তা দিতে হবে, জানাতে হবে কখন তাদের পলিসির মেয়াদ শেষ হবে।
রাকিবুল করিম বলেন, বিমায় মাত্র সাত-আটটি কোম্পানির দাবি পরিশোধ না করায় পুরো সেক্টরের ওপর দায় পড়ছে। এখন এই সেক্টরকে রক্ষা করতে হলে এই দায় থেকে বের হয়ে আসতে হবে। কোম্পানিগুলোকে দাবি পরিশোধে সচেষ্ট হতে হবে এবং আইডিআরএর তদারকি বাড়ানো উচিত।
তিনি বলেন, প্রযুক্তির দিক থেকে গার্ডিয়ান লাইফ অনেকটাই এগিয়ে। আমাদের কোম্পানির উদ্যোক্তারা দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী গ্রুপ। ফলে গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা দিতে গার্ডিয়ান লাইফ শতভাগ ক্যাশলেস লেনদেন পরিচালনা করছে এবং তিন থেকে সাত দিনের মধ্যে দাবি পরিশোধের ব্যবস্থা করছে।
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির বিষয়ে রাকিবুল করিম বলেন, আমরা ফিক্সড প্রাইস পদ্ধতিতে পুঁজিবাজারে যেতে আগ্রহী নই। আমাদের কোম্পানির যে গ্রোথ এবং সুনাম রয়েছে, তাতে গার্ডিয়ান লাইফের শেয়ারের অভিহিত মূল্য অবশ্যই দশ টাকার বেশি হবে।
তিনি আরও বলেন, আমরা আমাদের গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা অব্যাহত রেখেছি। আশা করছি, পুঁজিবাজারে আমরা খুবই শক্তিশালী কোম্পানি হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে পারবো।
কর্মশালায় বলা হয়, ২০২৫ সালে ৩৬টি জীবন বিমা কোম্পানির মাধ্যমে ৫ হাজার ৫৫৪ কোটি টাকার মোট প্রিমিয়াম আয় হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ কোম্পানির অংশীদারত্ব ৮৮ শতাংশ। শীর্ষ ১০ কোম্পানি ১০০ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে এবং মোট প্রিমিয়ামের ১২ শতাংশ সংগ্রহ করেছে ২১টি কোম্পানি।
আইডিআরএ’র সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে ৮২টি বিমা কোম্পানি রয়েছে। এর মধ্যে ৩৬টি জীবন বিমা ও ৪৬টি সাধারণ বিমা কোম্পানি।
