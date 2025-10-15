দেশের আরও ৫ তৈরি পোশাক কারখানা পেলো এলইইডি সনদ
বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে সবুজ শিল্পায়নের ধারা আরও একধাপ এগিয়ে গেলো। সম্প্রতি দেশের আরও পাঁচটি পোশাক কারখানা লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন (এলইইডি) সনদের স্বীকৃতি পেয়েছে। এরমধ্যে তিনটি কারখানা পেয়েছে প্লাটিনাম এবং দুটি পেয়েছে গোল্ড সার্টিফিকেশন।
পরিবেশবান্ধব কারখানার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) এই সনদ দিয়ে থাকে। ইউএসজিবিসি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের স্থপতিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কাউন্সিল। পৃথিবীজুড়ে এটি পরিবেশবান্ধব ভবন ও কারখানা নির্মাণে পরামর্শ ও সহায়তা দিয়ে থাকে।
প্লাটিনাম সার্টিফিকেশনপ্রাপ্ত কারখানাগুলোর মধ্যে পাকিজা নিট কম্পোজিট লিমিটেড এলইইডি প্লাটিনাম সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে ৮৭ পয়েন্ট পেয়ে। ফ্যাশন পালস লিমিটেড ৮৭ পয়েন্ট স্কোর করে এলইইডি প্লাটিনাম সনদ অর্জন করেছে।
একইভাবে, গাভা প্রাইভেট লিমিটেডও ৮৭ পয়েন্ট পেয়ে এলইইডি প্লাটিনাম সার্টিফিকেশন লাভ করেছে।
এদিকে, ভিজ্যুয়াল নিটওয়্যারস লিমিটেড ৭৬ পয়েন্ট পেয়ে এলইইডি গোল্ড সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে। অন্যদিকে, ট্যালিসম্যান পারফরম্যান্স লিমিটেড ৬২ পয়েন্ট স্কোর করে এলইইডি গোল্ড সার্টিফিকেশন পেয়েছে।
বাংলাদেশে সবুজ শিল্পের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা ইউএসজিবিসির সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ২৬৮টি কারখানা এলইইডি সনদপ্রাপ্ত। যার মধ্যে ১১৪টি প্লাটিনাম ও ১৩৫টি গোল্ড সার্টিফাইড কারখানা। এছাড়া বিশ্বের শীর্ষ ১০০টি উচ্চ রেটিংপ্রাপ্ত এলইইডি কারখানার মধ্যে ৬৮টি এখন বাংলাদেশের। তৈরি পোশাক খাতের টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের এ অর্জন বিশ্বে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
