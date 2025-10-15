  2. অর্থনীতি

ফুলকলি-মিষ্টিফুলকে ৬ লাখ টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১২:২৭ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
ফুলকলি-মিষ্টিফুলকে ৬ লাখ টাকা জরিমানা

চট্টগ্রামের খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ফুলকলি ও মিষ্টিফুল কারখানাকে ৬ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) নগরীর বাকলিয়া এলাকার দুই কারখানায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদাউস।

ফুলকলি-মিষ্টিফুলকে ৬ লাখ টাকা জরিমানা

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য উৎপাদন, মেয়াদোত্তীর্ণ ঘি সংরক্ষণ, খাদ্যপণ্যে হাইড্রোজের ব্যবহার এবং মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য সংরক্ষণসহ নানা অভিযোগে প্রতিষ্ঠান দুটিকে জরিমানা করা হয়। অভিযানে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফারহান ইসলাম অংশ নেন।

ফারহান ইসলাম বলেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য উৎপাদন এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঘি সংরক্ষণের দায়ে ফুলকলি ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের মালিকপক্ষকে তিন লাখ টাকা এবং অনিবন্ধিত উপায়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিম্নমানের খাদ্যপণ্য উৎপাদন, খাদ্যপণ্যে হাইড্রোজের ব্যবহার, মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য সংরক্ষণসহ নানাবিধ অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হওয়ায় মিষ্টিফুল সুইটস অ্যান্ড বেকারির মালিকপক্ষকে তিন লাখ টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। জনস্বার্থে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

এমডিআইএইচ/এমআরএম/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।