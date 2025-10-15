এনবিআরের ১২টি নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস গঠন
কর জাল সম্প্রসারণ ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাস্টমস ও ভ্যাট প্রশাসনে ব্যাপক সংস্কার ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) মঙ্গলবার এক সরকারি আদেশে এনবিআরের কাস্টমস ও ভ্যাট অনুবিভাগের প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে মোট ১২টি নতুন কমিশনারেট, কাস্টমস হাউস ও বিশেষায়িত ইউনিট গঠন করেছে।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল আমিন এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, এই উদ্যোগের মাধ্যমে কাস্টমস ও ভ্যাট অনুবিভাগে নতুনভাবে ৩,৫৯৭টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৭৩টি ক্যাডার পদ এবং ৩,২২৪টি নন-ক্যাডার পদ। পাশাপাশি বিদ্যমান কমিশনারেট, কাস্টমস হাউস ও বিশেষায়িত ইউনিটসমূহেও জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে।
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের জারি করা আদেশ অনুযায়ী, তিন পর্যায়ে নতুন ৫টি মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) কমিশনারেট, ৪টি কাস্টমস হাউস এবং ৩টি বিশেষায়িত দপ্তর সৃজন করা হবে। এই সংস্কার কার্যক্রমের লক্ষ্য কর জাল সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, সেবার মান উন্নয়ন, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং পরোক্ষ কর ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করা।
প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমোদন পেতে এনবিআরের প্রস্তাবটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর মাধ্যমে অনুমোদিত হয়।
নতুন কমিশনারেট ও কাস্টমস হাউস সৃষ্টির পাশাপাশি বিদ্যমান দপ্তরগুলোর সম্প্রসারণ, ঢাকা বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালে কাস্টমস কার্যক্রম চালু, এবং কাস্টমস ও ভ্যাট গোয়েন্দা কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।
এনবিআর আশা করছে, এই প্রশাসনিক সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলে পরোক্ষ কর আহরণের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে, কর-জিডিপি অনুপাত উন্নত হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।
