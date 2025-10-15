কমিউনিটি ব্যাংক ও ঢাকা রিজেন্সির চুক্তি সই
কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি এবং ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টের মধ্যে একটি কৌশলগত অংশীদারত্বমূলক চুক্তি সই হয়েছে।
সম্প্রতি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) কিমিয়া সাআদত। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের হেড অব কর্পোরেট ব্যাংকিং ও হেড অব বিজনেস (ব্রাঞ্চ) ড. মো. আরিফুল ইসলাম এবং হেড অব এডিসি ও হেড অব এমডি’স কো-অর্ডিনেশন টিম মো. মামুন উর রহমান।
কমিউনিটি ব্যাংকের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন হেড অব কার্ডস জাহির আহমেদ আর ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টের পক্ষে স্বাক্ষর করেন সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগের পরিচালক মো. মাহমুদ হাসান। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা রিজেন্সির পিআর অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক দেওয়ান ফারহানা মাসুক এরা এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
এই অংশীদারত্বের আওতায় কমিউনিটি ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডধারীরা ঢাকা রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে উপভোগ করতে পারবেন নানান এক্সক্লুসিভ সুবিধা, যার মধ্যে রয়েছে-ডাইনিং, রুম, স্পা সার্ভিস ও হেলথ ক্লাব সদস্যপদে আকর্ষণীয় ছাড়, নির্দিষ্ট সেবায় বাই ওয়ান, গেট ওয়ান ফ্রি অফার।
এই সহযোগিতা কমিউনিটি ব্যাংকের গ্রাহকদের উন্নত জীবনধারা উপহার দেওয়ার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ, যার মাধ্যমে ব্যাংকটি গ্রাহক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে লাইফ স্টাইলের মতো আরও কৌশলগত উদ্যোগ গ্রহণ করছে।
