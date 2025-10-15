বাংলাদেশ ব্যাংক
কর্মকর্তাদের বাড়ি-গাড়ি কেনার জন্য শরিয়াহভিত্তিক ঋণ চালুর আহ্বান
বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাড়ি ও গাড়ি কেনার জন্য শরিয়াহভিত্তিক ঋণ চালুর আহ্বান জানিয়েছেন আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শায়খ আহমাদুল্লাহ।
এ ইসলামি বক্তা বলেন, ‘বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক কর্মকর্তা আমাকে জানিয়েছেন যে তারা হাউজ লোন বা কার লোন নিতে চান, তবে শরিয়াহ অনুসারে। যদি তাদের জন্য এমন একটি নীতি বা পদ্ধতি চালু করা হয়, তা হলে এটি একটি উল্লেখযোগ্য অংশের কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।’
সিরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত এক মাহফিলে আলোচনাকালে শায়খ আহমাদুল্লাহ এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মো. জাকির হোসেন চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় মসজিদ কমিটির সভাপতি মো. আনিচুর রহমান এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আফতাব উদ্দিন।
শায়খ আহমাদুল্লাহ বলেন, ‘যেসব কর্মকর্তা দ্বীন পালন করতে আগ্রহী, কর্তৃপক্ষ তাদের বিষয়টি বিবেচনায় নেবে বলে আমি আশা করি। ইসলামি ব্যাংকিংয়ের সুযোগ তাদের জন্য উন্মুক্ত করা উচিত। এতে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।’
দেশের ইসলামি ব্যাংকগুলোতে শরিয়াহ অনুসরণের বিষয়ে এ ইসলামি বক্তা বলেন, ‘শরিয়াহ ঠিকভাবে মানা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। এরই মধ্যে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা এই প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’
গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে আহমাদুল্লাহ বলেন, ‘শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকিং সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে ধারণা দেওয়ার জন্য একটি সার্ভিস সিস্টেম চালুর আহ্বান জানিয়ে আসছি। অনেকেই জানেন না, শরিয়াহ কোথায় লঙ্ঘিত হচ্ছে আর কোথায় নয়। যেমন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সম্পন্ন হলে বিবাহ হালাল আর অন্যভাবে করলে হারাম হয়- ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য।’
তিনি আরও বলেন, ‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। কোরআনে বারবার ইনসাফের কথা এসেছে। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের ন্যায্যতা ও ন্যায়ের পথে চলতে হবে।’
ইএআর/একিউএফ