  2. অর্থনীতি

পাবলিক ইস্যু রুল-২০১৫ রহিত করে নতুন নীতিমালার খসড়া অনুমোদন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৪ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন/ফাইল ছবি

পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান ‘পাবলিক ইস্যু রুলস ২০১৫’ রহিত করে ‘পাবলিক অফার অব ইক্যুইটি সিকিউরিটিস রুলস ২০২৫’ এর খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিএসইসি’র চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৯৭৭তম কমিশন সভায় এই নীতিমালার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

কমিশন সভা শেষে বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালাম জানান, কমিশন সভায় পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে ‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) রুলস ২০১৫’ রহিত করে ‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক অফার অব ইক্যুইটি সিকিউরিটিস) রুলস ২০২৫’-এর খসড়া অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। খসড়াটি জনমত যাচাইয়ের জন্য কমিশনের ওয়েবসাইট ও পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।

মো. আবুল কালাম আরও জানান, খসড়া ‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক অফার অব ইক্যুইটি সিকিউরিটিস) রুলস ২০২৫’ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জের সুপারিশের ভিত্তিতে বিএসইসি আইপিওর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে। এছাড়াও প্রস্তাবিত নতুন রুলসটিতে আইপিও অনুমোদন প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করার পাশাপাশি ইস্যুয়ার কোম্পানিগুলোকে করপোরেট গভর্নেন্স, নিরীক্ষক ও ইস্যু ম্যানেজারদের দায়দায়িত্ব ও ভূমিকার বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। যার ফলে তাদের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতাও বৃদ্ধি পাবে। একইসঙ্গে এর মাধ্যমে আইপিও ভ্যালুয়েশন বা প্রাইসিংয়ের উন্নয়ন হবে যা ন্যায্য প্রাইসিং নিশ্চিত করবে। ন্যায্য প্রাইসিং নিশ্চিতের ফলে ভালো মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানিগুলো পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তিতে উৎসাহী হবে বলে প্রত্যাশা বিএসইসির।

