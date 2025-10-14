আহসান খান চৌধুরী
দেশের পণ্যমান উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে না মেলায় রপ্তানি ব্যাহত হচ্ছে
শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ প্রাণ-আরএফএলের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহসান খান চৌধুরী বলেছেন, দেশের পণ্যের ক্ষেত্রে যে স্ট্যান্ডার্ড বা মান প্রণয়ন করা হচ্ছে, অনেকক্ষেত্রে সেটি বিশ্বের অন্য উন্নত দেশগুলোর মানের সঙ্গে মিলছে না। যে কারণে পণ্য রপ্তানি ব্যাহত হচ্ছে।
তিনি বাংলাদেশে পণ্য, সেবা বা প্রক্রিয়ার মান নির্ধারণ করা একমাত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনকে (বিএসটিআই) আন্তর্জাতিক মানের পণ্যমান প্রণয়নের আহ্বান জানিয়েছেন।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ তাগিদ দেন। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প সচিব ওবায়দুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন- কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর সভাপতি এ, এইচ, এম, সফিকুজ্জামান, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যায়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল হাসিব চৌধুরী ও বিএসটিআই মহাপরিচালক এস এম ফেরদৌস প্রমুখ।
সভায় আহসান খান চৌধুরী বলেন, বিএসটিআইকে দেশের সব ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হবে। যে যে পণ্যের মান আছে, সেগুলোর সঠিক তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে হবে। যেগুলোর মান নেই, তরিৎ সেগুলো প্রণয়ন করতে হবে। যেন পণ্য উৎপাদনকারীরা মানসম্পন্ন পণ্য ভোক্তার হাতে পৌঁছে দিতে পারে।
তিনি বলেন, পণ্যমানের ক্ষেত্রে দেশের মানুষ যতটা বিএসটিআইকে ভরসা করতে পারবে, দেশ ততো এগিয়ে যাবে। এ সরকার বিএসটিআইয়ে বড় বিনিয়োগ করেছে। সেটা আমরা কাজে লাগাতে চাই।
প্রাণ-আরএফএলের সিইও আরও বলেন, আমাদের জন্য সবচেয়ে কষ্টের বিষয়, আমাদের ল্যাবরেটরি অ্যাক্রিডিটেড নয়। যে কারণে আমরা যখন ভারত বা অন্য দেশে আমাদের বাংলাদেশি পণ্য পাঠাচ্ছি, তারা আবারও সেটা টেস্ট করছে। তাতে সময় ও খরচ বাড়ছে।
তিনি বলেন, বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। কিন্তু আমাদের দেশের হালাল সার্টিফিকেট অন্য মুসলিম দেশ মানতে চায় না। ফলে আমাদের এমনভাবে কাজ করা দরকার, যেন মালয়েশিয়ার মতো দেশ বাংলাদেশের হালাল সার্টিফিকেট মেনে নেয়। তাহলে আমাদের রপ্তানি বাড়বে। সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে।
আহসান খান চৌধুরী বলেন, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়াতে হবে। শুধু মোবাইল কোর্টের জন্য নয়, বিএসটিআই কর্মকর্তাদের ডেভেলপমেন্ট কোর্ট নিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছে আসতে হবে। নৈতিকতা, মূল্যবোধ নিয়ে নিরাপদ খাদ্য ও মানের জন্য উভয়পক্ষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তবেই দেশ এগিয়ে যাবে।
তিনি বলেন, যদিও আগে সরকারের রেগুলেটরি বোর্ড ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বৈরিতা অনেক বেশি ছিল, এখন সেটা বেশ কমেছে। বিএসটিআইয়ের ক্ষেত্রে গত কয়েক বছরে পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো।
