সরকারি প্রতিষ্ঠানের পণ্যও অহরহ নকল হচ্ছে: শিল্প সচিব

প্রকাশিত: ০২:৫১ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে আলোচনা সভায় শিল্প সচিব ওবায়দুর রহমান

এখন অহরহ সরকারি প্রতিষ্ঠানের পণ্য নকল হচ্ছে। এছাড়াও বেসরকারি খাতের নামী কোম্পানিগুলোর পণ্যের অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্প সচিব ওবায়দুর রহমান। তিনি এসব প্রতিষ্ঠানের পণ্যের সুরক্ষা দেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে আলোচনা সভায় তিনি এ তাগিদ দেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্প সচিব বলেন, আমাদের শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠান চিনি শিল্প করপোরেশন দেশে একমাত্র আখের চিনি বানায়। কিন্তু এটাও নকল হয়। আপনি বড় বড় প্রায় প্রত্যেকটা দোকানে আখের চিনি পাবেন, এরমধ্যে অধিকাংশই নকল। প্যাকেটও হুবহু নকল। এসব কোনো না কোনো অসাধু ব্যবসায়ী করছে। তারা প্রকৃত ব্যবসায়ী নয়।

শিল্প সচিব বলেন, অনেক প্রতিষ্ঠান আগে পণ্যের মান ঠিক রেখে বিএসটিআইয়ের সনদ নেয়। এরপর বাজারে টিকতে না পেরে নামী অন্য প্রতিষ্ঠানের পণ্য নকল করে, অথবা উৎপাদন খরচ কমাতে মান আগের চেয়ে কমিয়ে দেয়। এসব আমরা ঠেকাতে পারছি না। কারণ একমাত্র তদারকি প্রতিষ্ঠান বিএসটিআইয়ের সার্ভেইলেন্সে দুর্বলতা আছে।

এ সময় সচিব দেশে গুণগত পণ্য উৎপাদনের আহ্বান ও রপ্তানি বাজারে সেসব পণ্য রপ্তানিতে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্যবসায়ীদের বলেন, বাংলাদেশ থেকে অনেক পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কিছু দেশ বাংলাদেশ থেকে দেওয়া মান সনদ মানছে না। আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি। দুটি দেশের সঙ্গে অবাধে পণ্য আমদানি-রপ্তানির জন্য এমওইউ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, এছাড়া যুক্তরাষ্টের পাল্টা শুল্ক শর্তে তারা যেমন বাংলাদেশে তাদের স্ট্যান্ডার্ডের পণ্য বিনা বাধায় প্রবেশ করার শর্ত দিয়েছে। আমরাও এ দেশি পণ্যের স্ট্যান্ডার্ড মেনে নেওয়ার শর্ত দিয়েছি।

সচিব বলেন, আপনারা মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করুন, আমাদের সহযোগিতার কোনো ঘাটতি থাকবে না।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও আহসান খান চৌধুরী, কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর সভাপতি এ এইচ এম সফিকুজ্জামান।

আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যায়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল হাসিব চৌধুরী। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব এবং স্বাগত বক্তব্য দেন বিএসটিআইয়ের মহাপরিচালক এস এম ফেরদৌস আলম।

এ সময় বিএসটিআই মহাপরিচালক বলেন, এ দেশে শিল্প উদ্যোক্তারা দারুন কাজ করছে। তারা লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান করছে। এখন তাদের পাশে দাঁড়ানোর সময় এসেছে।

তিনি বলেন, কোটি কোটি টাকা খরচ করে যখন একটি ফ্যাক্টরি মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করে, কিন্তু সেটাই নকল করে যখন অন্য কেউ রাস্তায় বিক্রি করে, তখন আমাদের কষ্ট হয়। আমরা প্রকৃত ব্যবসায়ীদের সুরক্ষা দিতে চাই। সেই জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছি।

মহাপরিচালক বলেন, যে নকল-ভেজাল পণ্য উৎপাদন করে সে ব্যবসায়ী নয়, দুর্বৃত্ত।

