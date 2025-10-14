সোনার দামে নতুন ইতিহাস, ৪১০০ ডলার ছাড়ালো আউন্স
বিশ্ববাজারে সোনার দাম বেড়েই চলেছে। হু হু করে বেড়ে বিশ্ববাজারে সোনার দামে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমবারের মতো প্রতি আউন্স সোনার দাম ৪ হাজার ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
বিশ্ববাজারে হু হু করে দাম দাম বাড়ায় সম্প্রতি দেশের বাজারেও কয়েক দফায় সোনার দাম বাড়ানো হয়েছে। এতে দেশের বাজারেও কয়েক দফায় সোনার সর্বোচ্চ দামের রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।
তবে বিশ্ববাজারে দাম বাড়ার প্রবণতা অব্যাহত থাকায় যে কোনো সময় দেশের বাজারে আবার সোনার দাম বাড়ানো হতে পারে। এতে দেশের বাজারে সোনার সর্বোচ্চ দামের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হতে পারে।
তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত জুলাই মাসে থেকেই বিশ্ববাজারে সোনার দাম বাড়ছে। তবে গত দুই মাসে দাম বাড়ার পাল্লায় নতুন করে হাওয়া লেগেছে। দুই মাসের ব্যবধানে প্রতি আউন্স সোনার দাম বেড়েছে ৮০০ ডলারের বেশি।
বিশ্ববাজারে অস্বাভাবিক দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি দেশের বাজারেও কয়েক দফায় সোনার দাম বাড়ানো হয়েছে। এতে কয়েক দফায় সর্বোচ্চ দামের নতুন করের্ড সৃষ্টি হয়েছে। সর্বশেষ গতকাল ঘোষণা দিয়ে আজ মঙ্গলবার থেকে সোনার নতুন দাম কার্যকর করা হয়েছে।
সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনায় ৪ হাজার ৬১৮ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ১৩ হাজার ৭১৯ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ৪ হাজার ৪০৯ টাকা বাড়িয়ে ২ লাখ ৪ হাজার ৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় ৩ হাজার ৬৭৬ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম ১ লাখ ৭৪ হাজার ৮৫৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনায় ৩ হাজার ২১৯ টাকা বাড়িয়ে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৫২০ টাকা।
দেশের বাজারে সোনার এই দাম যখন নির্ধারণ করা হয় সে সময় বিশ্ববাজারে এক আউন্স সোনার দাম ৪ হাজার ৯০ ডলারের মতো ছিলো। তবে এখন বিশ্ববাজারে সোনার দামে বড় উত্থান প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এতে সৃষ্টি হয়েছে নতুন রেকর্ড। সেই সঙ্গে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক আউন্স সোনার দাম ৪ হাজার ১০০ ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করেছে।
এ প্রতিবেদন লেখার সময় প্রতি আউন্স সোনার দাম ৩০ ডলার বেড়ে ৪ হাজার ১৫৮ ডলারে উঠেছে। বিশ্ববাজারে এর আগে কখনো এক আউন্স সোনার দাম এতো হয়নি।
সোনার পাশাপাশি বিশ্ববাজারে হু হু করে বাড়ছে রূপার দাম। প্রতি আউন্স রূপার দাম ৫২ সেন্ট বেড়ে ৫২ ডলার ৯৪ সেন্টে উঠে এসেছে। বিশ্ববাজারে দাম বাড়ায় রূপার দাম দেশের বাজারেও বাড়ানো হয়েছে।
২২ ক্যারেটের এক ভরি রূপার দাম ১ হাজার ২২৪ টাকা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ হাজার ২০৫ টাকা। এছাড়া ২১ ক্যারেটের এক ভরি রূপার দাম ১ হাজার ১৬৭ টাকা বাড়িয়ে ৫ হাজার ৯১৪ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি রূপার দাম ১ হাজার ৩ টাকা বাড়িয়ে ৫ হাজার ৭৪ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির এক ভরি রূপার দাম ৭৪৬ টাকা বাড়িয়ে ৩ হাজার ৮০২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। গতকাল ঘোষণা দিয়ে আজ থেকে রূপার নতুন দাম কার্যকর করা হয়েছে।
এমএএস/এমআরএম/এএসএম