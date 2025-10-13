৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম
শীর্ষ পদে বাংলাদেশি ও নারী নিয়োগ দিলো বাটা
বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করার ৬৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনো নারী এবং বাংলাদেশি নাগরিককে কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে বাটা সু কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড। ফারিয়া ইয়াসমিন নামের এই কর্মকর্তা চলতি অক্টোবর মাস থেকে কোম্পানির শীর্ষ পদে দায়িত্ব পালন করছেন।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) বাটা সু-এর পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে ফারিয়া ইয়াসমিনের এই নিয়োগের তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বহুজাতিক জুতা প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান বাটা সু কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড তাদের শীর্ষ পদে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। প্রতিষ্ঠানটির নতুন কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ফারিয়া ইয়াসমিনকে। তিনি দেবব্রত মুখার্জির স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন এবং অক্টোবর থেকে দায়িত্ব নিচ্ছেন। দেবব্রত মুখার্জি ২০ নভেম্বর ২০২৫ থেকে বাটার দায়িত্ব ছেড়ে ভারতের একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগ দিচ্ছেন- বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
এতে আরও বলা হয়েছে, ফারিয়া ইয়াসমিনের রয়েছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় ব্র্যান্ড মার্কেটিং, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এবং ব্যবসা পরিচালনায় ২৩ বছরের অভিজ্ঞতা। বাটায় যোগদানের আগে তিনি এসিআই পিএলসির চিফ বিজনেস অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি রেকিট বেস্তিজার, ম্যারিকো ও নেসলের সিনিয়র পদেও কাজ করেছেন। ফারিয়া ইয়াসমিনের উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বাটার ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করছে প্রতিষ্ঠানটি।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আগস্ট ২০২৩ থেকে দায়িত্ব পালন করা দেবব্রত মুখার্জির অবদান ও নেতৃত্বের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে বাটা। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সময়েও তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে স্থিতিশীল ও সুসংগঠিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তার আগামীর সাফল্যের জন্য শুভকামনা জানিয়েছে বাটা পরিবার।
উল্লেখ্য, ১৯৬২ সাল থেকে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করেছে বহুজাতিক জুতা প্রস্তুতকারক এই প্রতিষ্ঠানটি।
এমএএস/কেএইচকে