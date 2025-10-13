কার্ড থেকে বিকাশ-নগদ-রকেটে টাকা নিতে হাজারে কাটবে দেড় টাকা

কার্ড থেকে বিকাশ-নগদ-রকেটে টাকা নিতে হাজারে কাটবে দেড় টাকা
এখন থেকে দেশের যেকোনো ব্যাংকের কার্ড ব্যবহার করে বিকাশ, নগদ, রকেটসহ সব ধরনের মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ওয়ালেটে টাকা পাঠানো যাবে। ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (এনপিএসবি) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এ নতুন সুবিধা চালু হচ্ছে, যেখানে প্রতি হাজার টাকা লেনদেন খরচ হবে মাত্র ১ টাকা ৫০ পয়সা।
আগামী ১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে এ ইন্টার-অপারেবল (পারস্পরিক সংযুক্ত) সিস্টেমে আনুষ্ঠানিকভাবে লেনদেন শুরু হবে। এর আগে এনপিএসবি প্ল্যাটফর্ম শুধু ব্যাংক টু ব্যাংক লেনদেনের সুযোগ দিতো। এখন সেই সুবিধার পরিধি বাড়িয়ে ব্যাংক থেকে এমএফএস এবং ব্যাংক থেকে পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডারের (পিএসপি) মধ্যে লেনদেনের সুযোগ যুক্ত করা হয়েছে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস বিভাগ (পিএসডি) থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনায় বলা হয়, দেশে নগদ অর্থের ব্যবহার কমিয়ে ডিজিটাল লেনদেন বাড়ানোর লক্ষ্যেই এনপিএসবি প্ল্যাটফর্মে এ নতুন অর্থ স্থানান্তর সেবা চালু করা হচ্ছে।
সার্কুলার অনুযায়ী, ইন্টার-অপারেবল লেনদেনে প্রেরক ব্যাংক, পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার বা এমএফএস প্রতিষ্ঠান তাদের গ্রাহক (প্রেরক) থেকে নির্ধারিত চার্জ আদায় করবে।
ব্যাংক থেকে এমএফএসে টাকা পাঠাতে খরচ হবে প্রতি হাজার ১.৫ টাকা, এমএফএস থেকে ব্যাংকে টাকা পাঠাতে খরচ হবে প্রতি হাজারে ৮.৫ টাকা, ব্যাংক থেকে ব্যাংকে লেনদেনে ১.৫ টাকা। আর ব্যাংক থেকে পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডারে লেনদেনে ২ টাকা চার্জ প্রযোজ্য হবে।
প্রাপক গ্রাহকের কাছ থেকে কোনো ফি বা চার্জ নেওয়া যাবে না।
এছাড়া, ব্যাংক, এমএফএস এবং পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডাররা তাদের নিজ নিজ লেনদেন সীমার মধ্যেই এ সেবা পরিচালনা করবে। তবে এনপিএসবি প্ল্যাটফর্মে ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংক টু ব্যাংক তহবিল স্থানান্তরের ক্ষেত্রে আগের নিয়মই বহাল থাকবে।
