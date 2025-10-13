ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণে প্রভিশন ছাড় দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণে প্রভিশন ছাড় দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক
অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (সিএমএসএমই) স্বল্পমেয়াদি ঋণ বিতরণে উৎসাহ দিতে নতুন প্রণোদনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, কোনো ব্যাংক যদি ২০২৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এসব খাতে ঋণ প্রদান করে, তবে খেলাপি নয় এমন ঋণের বিপরীতে মাত্র ১ শতাংশ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ থেকে এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
এর আগে ব্যাংকগুলোকে স্ট্যান্ডার্ড (খেলাপি নয় কিন্তু বকেয়া) ঋণের জন্য ১ শতাংশ এবং স্পেশাল মেনশন অ্যাকাউন্ট (এসএমএ) ঋণের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ প্রভিশন রাখতে হতো। এই নতুন নির্দেশনার ফলে সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলো আরও উৎসাহিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
