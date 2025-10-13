শিল্প আমদানিকারকদের নতুন সুবিধা দিলো বাংলাদেশ ব্যাংক
শিল্প আমদানিকারকদের জন্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির আওতায় নতুন সুবিধা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলো কোনো এক্সপোজার বা ক্রেডিট লাইন ছাড়াই ইউনিফর্ম রুলস ফর কালেকশনস (ইউআরসি) অনুযায়ী ডকুমেন্টারি কালেকশন সেবা দিতে পারবে।
ইউআরসি হলো আন্তর্জাতিক চেম্বার অব কমার্স প্রণীত একটি নীতিমালা, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্রেতা, বিক্রেতা ও ব্যাংকের মধ্যে অর্থ আদান–প্রদানের প্রক্রিয়া সহজ ও নিরাপদ করতে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন জটিলতা যেমন- পেমেন্ট ডকুমেন্টেশন বা অর্থ আদায়ের অঙ্গীকার সংক্রান্ত ঝুঁকি কমে আসে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ও নীতি বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনটি দেশের সব অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও প্রিন্সিপাল অফিসে পাঠানো হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী শিল্প আমদানিকারকরা মূল্যসীমা নির্বিশেষে কাঁচামাল, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও ফায়ার ডোর ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে আমদানি করতে পারবেন। তবে বাণিজ্যিক আমদানি অবশ্যই নির্ধারিত মূল্যসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, প্রচলিত লেটার অব ক্রেডিট (এলসি) ব্যবস্থায় আমদানিকারকের ওপর ব্যাংকগুলো এক্সপোজার নেয়। কিন্তু নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিনির্ভর আমদানিতে ব্যাংকগুলো এক্সপোজার না নিয়েই কেবল ডকুমেন্টারি কালেকশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। এছাড়া বিলম্বিত মূল্য পরিশোধের সুবিধা পূর্বের মতোই কার্যকর থাকবে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতে, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থাকে আরও সহজ, ঝুঁকিমুক্ত ও শিল্পখাতের তারল্য বাড়ানোর লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
