অবশেষে শেয়ারবাজারে থামলো দরপতন

অবশেষে শেয়ারবাজারে থামলো দরপতন
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করা নিয়ে ছড়িয়ে পড়া গুজবের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের শেয়ারবাজারে টানা ঢালাও দরপতন দেখা দেয়। তবে এই গুজবের বিষয়ে সতর্ক করে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর শেয়ারবাজারে দরপতনের প্রবণতা থেমেছে।
সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার (১৩ অক্টোবর) প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার পাশাপাশি সবকটি মূল্যসূচক বেড়েছে। তবে লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা কমেছে। এর মাধ্যমে টানা পাঁচ কর্যদিবস পতনের পর ডিএসইতে ঊর্ধ্বমুখিতার দেখা মিললো।
তবে অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) দাম কমার তালিকায় নাম লিখিয়েছে বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। ফলে এ বাজারটিতে মূল্যসূচকের পতন হয়েছে। এর মাধ্যমে সিএসইতে টানা ছয় কার্যদিবস শেয়ারবাজারে দরপতন হলো।
এদিন লেনদেনের শুরুর দিকে শেয়ারবাজারে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা দেয়। তবে দুপুরের দিকে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ব্যাংক নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ডিএসইতে অস্থিরতা কমে দাম বাড়ার তালিকা বড় হতে থাকে। লেনদেনের শেষ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। ফলে দাম বাড়ার তালিকায় বেশি প্রতিষ্ঠানের স্থান হওয়ার পাশাপাশি সবকটি মূল্যসূচক বেড়েই দিনের লেনদেন শেষ হয়।
এতে দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে সব খাত মিলে দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে ২৩০টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। বিপরীতে দাম কমেছে ১২০টির। আর ৫০টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।
ভালো কোম্পানি বা ১০ শতাংশ অথবা তার বেশি লভ্যাংশ দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১৩৭টির শেয়ার দাম বেড়েছে। বিপরীতে ৬২টির দাম কমেছে এবং ২২টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। মাঝারি মানের বা ১০ শতাংশের কম লভ্যাংশ দেওয়া ৫৪টি কোম্পানির শেয়ার দাম বাড়ার বিপরীতে ১৮টির দাম কমেছে এবং ৯টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।
বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ না দেওয়ার কারণে ‘জেড’ গ্রুপে স্থান হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৩৯টির শেয়ার দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৪০টির এবং ১৯টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। আর তালিকাভুক্ত ৩৬টি মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে ৪টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে ২০টির দাম কমেছে এবং ১২টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।
এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ২৫ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ২২৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে বাছাই করা ভালো ৩০ কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ১১ পয়েন্ট বেড়ে ২ হাজার ৯ পয়েন্টে উঠে এসেছে। আর ডিএসই শরিয়াহ সূচক ২ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ১১৭ পয়েন্টে অবস্থান করছে।
সবকটি মূল্যসূচক বাড়লেও ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা কমেছে। বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৫৩০ কোটি টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৫৪২ কোটি ৫৫ টাকা। এ হিসাবে আগের কার্যদিবসের তুলনায় লেনদেন কমেছে ১২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা।
এ লেনদেনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে ডমিনেজ স্টিল বিল্ডিংয়ের শেয়ার। কোম্পানিটির ২৬ কোটি ৬০ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা প্রগতি ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার লেনদেন হয়েছে ১৮ কোটি ৮৩ লাখ টাকার। ১৬ কোটি ৫২ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল।
এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- ফারেইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডাইং, মিডল্যান্ড ব্যাংক, রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স, সামিট এলায়েন্স পোর্ট, সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, সোনালী পেপার এবং রবি।
অন্য শেয়ারবাজার সিএসইর সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই কমেছে ৩৪ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ১৭২ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭৪টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৭৬টির এবং ২২টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ১৯ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ১০ কোটি ৩৮ লাখ টাকা।
পাঁচ ব্যাংক নিয়ে যা বলছে অর্থ মন্ত্রণালয়
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় এরকম কোনো সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেনি বলে জানিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘পাঁচটি ইসলামী ব্যাংক একীভূত’ করার প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে মর্মে একটি স্বার্থান্বেষী মহল সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়াচ্ছে। বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।
এতে আরও বলা হয়েছে, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় এরকম কোনো সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেনি। ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের বিষয়টি সরকার গুরুত্বের সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিষয়টি সম্পূর্ণ গুজব ও ভিত্তিহীন। এ ধরনের বিভ্রান্তিকর গুজবের বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।
এমএএস/এমকেআর/জেআইএম