সংশোধন হচ্ছে বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা
বাণিজ্য সংগঠনে টানা দুবার পদে থাকার পর একবার বিরতির বিধান বাতিল ও পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ, বাণিজ্য সংগঠনে ফি কমানোসহ বেশকিছু বিধানে সংশোধন এনে বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। দেশের প্রভাবশালী বাণিজ্য সংগঠনের আপত্তির কারণে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
এর আগে গত ২০ মে দেশের বাণিজ্য সংগঠনগুলোর গঠন, কার্যক্রম, নিবন্ধন, তদারকি ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকনির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করে ‘বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা-২০২৫’ গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়।
তবে এরপর থেকে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের নির্বাচনকেন্দ্রিক জোট সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদ, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)-সহ দেশের বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠন বেশকিছু বিধি সংশোধনের দাবি জানায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিধিমালা সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে গত মাসে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে।
যেসব পরিবর্তন আসতে পারে
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানিয়েছে, টানা দুবার বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটি বা পর্ষদে থাকলে একবার বিরতি দিয়ে আবার নির্বাচন করা যাবে। নিয়মটি ভবিষ্যতের পাশাপাশি বিগত সময়ের জন্যও প্রযোজ্য হবে বলে নতুন বিধিমালায় বলা হয়। কিন্তু এই বিধানের কারণে এফবিসিসিআইসহ বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠনের অনেক সাবেক ও বর্তমান নেতার পরবর্তী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ বিধান বাতিলের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
আরও পড়ুন
বন্দরের বর্ধিত ট্যারিফ স্থগিত করার দাবি চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের
পাঁচ ব্যাংক একীভূত নিয়ে ‘ধোঁয়াশা’, ‘বলির পাঠা’ সাধারণ বিনিয়োগকারী
এছাড়া বর্তমান বিধি অনুযায়ী, ফেডারেশনসহ সব বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি, জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও পরিচালকেরা সদস্যদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়ার হওয়ার কথা। তবে সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী, ফেডারেশন ছাড়া দেশের অন্য বাণিজ্য সংগঠনের সভাপতি, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ও সহ-সভাপতি সরাসরি সদস্যদের ভোটে কিংবা পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করার বিধান সংযোজন করা হচ্ছে।
এবারের বিধিমালায় ফেডারেশন ও অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ ২৪ মাস বেঁধে দেওয়া হয়। তবে পাঁচ যুগ ধরে এমসিসিআইয়ে তিন বছর মেয়াদি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে, সেখানে প্রতি বছর এক-তৃতীয়াংশ পরিচালক অবসরে যান। সংশোধনী প্রস্তাবে, ফেডারেশন ও অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ ২৪ অথবা ৩৬ মাস করা হতে পারে। এছাড়া সদস্য হওয়া ও সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা বৃদ্ধির বিধানটি সংশোধন করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। সঙ্গে আরও কিছু বিষয়ে পরিবর্তনের কথাও রয়েছে। সেসব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কার্যক্রম চলছে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে।
এনএইচ/ইএ/এমএস