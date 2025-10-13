  2. অর্থনীতি

রাজধানীর কাজীপাড়ায় ‘টেস্টি ট্রিট ক্যাফে’ চালু

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪০ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
দেশের জনপ্রিয় ফাস্ট ফুড রিটেইল ব্র্যান্ড ‘টেস্টি ট্রিট’ রাজধানীতে আরও একটি টেস্টি ট্রিট ক্যাফে চালু করেছে। রোববার (১২ অক্টোবর) রাজধানীর কাজীপাড়ায় নতুন এই ক্যাফে উদ্বোধন করা হয়।

এসময় টেস্টি ট্রিট এর হেড অব মার্কেটিং সামি উর রহমান, অ্যাসিসটেন্ট জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন) আনোয়ার হোসেন এবং ম্যানেজার (অপারেশন) রায়হান চৌধুরীসহ প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

টেস্টি ট্রিট ক্যাফে বিভিন্ন স্বাদের কফি, ওয়াফেল, পিৎজা, বার্গার, জন্মদিন ও বিভিন্ন উৎসবের কেক, ডেজার্ট ও বেকারি পণ্যের জন্য জনপ্রিয়। এটি দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপের একটি জনপ্রিয় ফাস্ট ফুড রিটেইল ব্র্যান্ড।

এ বিষয়ে সামি উর রহমান বলেন, খাদ্যপণ্যের শোরুমগুলোর মধ্যে টেস্টি ট্রিট এখন দেশের সর্ববৃহৎ রিটেইল চেইন। টেস্টি ট্রিট খাদ্যপ্রেমীদের জন্য প্রতিনিয়ত নতুন সেবা যোগ করতে কাজ করছে। টেস্টি ট্রিট ক্যাফেতে একসঙ্গে অধিক ক্রেতা বিভিন্ন ধরনের কফির স্বাদে আড্ডায় মেতে উঠতে পারছেন।

