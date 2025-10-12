১১ দিনে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আয়

১১ দিনে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আয়
চলতি অক্টোবর মাসের প্রথম ১১ দিনে দেশে এসেছে প্রায় এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ১২ হাজার কোটি টাকার বেশি। অর্থাৎ, প্রতিদিন গড়ে দেশে আসছে প্রায় ৯ কোটি ডলার প্রবাসী আয়।
রোববার (১২ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান জানান, অক্টোবরের প্রথম ১১ দিনে রেমিট্যান্স এসেছে ৯৮ কোটি ৮০ লাখ ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বেশি। গত বছরের ওই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ৯৫ কোটি ৪০ লাখ ডলার।
চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের শুরু, অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে গত ১১ অক্টোবর (শনিবার) পর্যন্ত দেশে মোট ৮৫৭ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৭৪৯ কোটি ডলার। অর্থবছর অনুযায়ী রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ।
বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের জুলাইয়ে ২৪৭ কোটি ৭৮ লাখ, আগস্টে ২৪২ কোটি ১৯ লাখ ও সেপ্টেম্বরে ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ ডলার এসেছে।
গত অর্থবছরের মার্চ মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ সর্বোচ্চ ৩২৯ কোটি ডলারে পৌঁছেছিল, যা ছিল ওই অর্থবছরের এক মাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড। পুরো অর্থবছরে প্রবাসী আয় দাঁড়ায় ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার। আগের বছরের তুলনায় এটি ছিল ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি।
২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স এসেছিল ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার। সেই অর্থবছরের মাসভিত্তিক রেমিট্যান্স ছিল- জুলাইয়ে ১৯১ দশমিক ৩৭ কোটি, আগস্টে ২২২ দশমিক ১৩ কোটি, সেপ্টেম্বরে ২৪০ দশমিক ৪১ কোটি, অক্টোবরে ২৩৯ দশমিক ৫০ কোটি, নভেম্বরে ২২০ কোটি, ডিসেম্বরে ২৬৪ কোটি, জানুয়ারিতে ২১৯ কোটি, ফেব্রুয়ারিতে ২৫৩ কোটি, মার্চে ৩২৯ কোটি, এপ্রিলে ২৭৫ কোটি, মে মাসে ২৯৭ কোটি ও জুনে ২৮২ কোটি ডলার।
