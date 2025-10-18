ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় টর্চ জ্বালিয়ে সংঘর্ষে অংশ নেওয়া ১৫ জনের কারাদণ্ড

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় টর্চ জ্বালিয়ে সংঘর্ষে অংশ নেওয়া ১৫ জনের কারাদণ্ড
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে রাতের আঁধারে টর্চ লাইট জ্বালিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ চলাকালে আটক ১৫ জনকে আটকদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাতে উপজেলার ছোট দেওয়ানপাড়া ও হাওলাপাগা গ্রামবাসীর মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মোশারফ হোসাইন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। তাদের প্রত্যেককে তিন থেকে সাতদিনের সাজা দেওয়া হয়।
স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার দুপুরে হাওলাপাড়া গ্রামের তাইম তার কয়েক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ছোট দেওয়ানপাড়া গ্রামের একটি পুকুরে গোসল করতে যায়। এসময় তারা দেওয়ানপাড়ার যুবকদের মারধরের শিকার হয়। এরই জের ধরে রাতে ছোট দেওয়ানপাড়া ও হাওলাপাড়া গ্রামের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। তারা রাতের আঁধারে টর্চ লাইটের আলো জ্বালিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এসময় পুরো এলাকাজুড়ে আতঙ্ক দেখা দেয়। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
সরাইলের ইউএনও মোশারফ হোসাইন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ফের সংঘর্ষ এড়াতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। সংঘর্ষে জড়িত থাকা ১৫ জনকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সাজা দেওয়া হয় বলে জানান তিনি।
