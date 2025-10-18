খুলনায় চারদিন পর নিখোঁজ ব্যক্তির বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার

খুলনায় চারদিন পর নিখোঁজ ব্যক্তির বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার
খুলনার দাকোপে নিখোঁজের চারদিন পর আশিষ সরকার (৫৪) নামে এক ব্যক্তির বস্তাবন্দি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বিকেলে চুনকুড়ি নদীর মথুর রায়ের বাড়ি সংলগ্ন এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
দাকোপ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিরাজুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আশিষ সরকার চুনকুড়ি গ্রামের মৃত নির্মল সরকারের ছেলে। তার স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে। গত (১৪ অক্টোবর) মঙ্গলবার থেকে নিহত আশিষ সরকার নিখোঁজ ছিলেন। অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরও তার সন্ধান না পেয়ে আশিষের স্ত্রী কমল সরকার গত ১৬ অক্টোবর দাকোপ থানায় সাধারণ ডায়রি করেন।
দাকোপ থানার ওসি সিরাজুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। মরদেহ উদ্ধার করে মায়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আরিফুর রহমান/এমএন/এমএস