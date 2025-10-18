  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:২৪ এএম, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
ময়মনসিংহে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেলো যুবকের

ময়মনসিংহে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে শিবলু মিয়া (২০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাত ৮টার দিকে সদর উপজেলার দাপুনিয়া ইউনিয়নের সরকারি পুকুরপাড় বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শিবলু মিয়া একই এলাকার হেলাল উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বছরখানেক আগে শিবলুর সঙ্গে ঘাগড়া ইউনিয়নের সুহেলী গ্রামের সাইদ মিয়ার মেয়ে মিমের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই তাদের সংসারে ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকতো। সম্প্রতি স্ত্রী মিম তার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাবার বাড়িতে চলে যান। গত বুধবার শিবলু স্ত্রীকে আনতে শ্বশুরবাড়ি গেলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে আটকে রাখে। পরে শিবলুর বাবা-মা গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। এই বিষয়টি নিয়ে আজ শুক্রবার সালিশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শিবলুর শ্বশুরবাড়ির লোকজন না আসায় সালিশ হয়নি।

রাতে শিবলু সরকারি পুকুরপাড় বাজারে ছিলেন। এসময় দুটি মোটরসাইকেলে ৩-৪ জন যুবক বাজারে এসে শিবলুকে ডেকে বাজারের পাশের নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে দ্রুত পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। শিবলুর চিৎকারে বাজারের লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত শিবলুর চাচাতো ভাই রাসেল মিয়া বলেন, পারিবারিক বিবাদের জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।

এ বিষয়ে ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে চেষ্টা চলছে।

