তারেক রহমানের সাক্ষাৎকার রাষ্ট্রচিন্তার নতুন দ্বার: মনিরুল হক
বিবিসি বাংলায় দেয়া বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাক্ষাৎকার দেশের রাজনীতিতে নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মনিরুল হক চৌধুরী।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার সুয়াগাজী বাজারে সাক্ষাৎকারটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে দেখানোর আগে এক বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন।
মনিরুল হক চৌধুরী বলেন, তারেক রহমানের বক্তব্যে প্রতিফলন হয় দেশের প্রকৃত ক্ষমতার মালিক জনগণ। এ সাক্ষাৎকার প্রমাণ করে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত। দেশ এবং বিশ্ব নেতৃত্বে তিনি যোগ্য।
তিনি আরও বলেন, আমি বিগত সময়ে এ অঞ্চলের জন্য কাজ করেছি। গত ১৬ বছর এ এলাকায় উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। এলাকার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য দরকার আপনাদের ভোট।
এসময় কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. আকতার হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুক, মজুমদার, যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক আব্দুল হাই সুরুজ, উপজেলা বিএনপির সদস্য সাবেক চেয়ারম্যান মোস্তফা মোরশেদ চৌধুরী, যুগ্ম আহ্বায়ক আমান উদ্দিন আহমেদ, সাবেক কাউন্সিলর খলিলুর রহমান মজুমদার, সাবেক চেয়ারম্যান আমানউল্লাহ আমান জোরকানন ইউনিয়নে বিএনপির সভাপতি শাহাদাত আলী সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দিন, সদর দক্ষিণ উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. জাহাঙ্গীর হোসাইন, যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল খায়ের টিটু, যুগ্ম আহ্বায়ক হাবিবুর বাশারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর