কুমিল্লায় নারীকে গলা কেটে হত্যা

কুমিল্লায় নারীকে গলা কেটে হত্যা
কুমিল্লা নগরীতে মিলন বিবি (৫৫) নামের এক নারীকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। হত্যার পর মরদেহ বেডশিট দিয়ে মুড়িয়ে খাটের নিচে ফেলে রাখা হয়েছে। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় পুলিশ ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করে।
নগরীর রেইসকোর্স কাঠেরপুল এলাকার মজুমদার বাড়ির দ্বিতীয় তলার ভাড়া বাসায় এই ঘটনা ঘটে। কুমিল্লা কোতয়ালী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহতের মেয়ে তানজিনা আক্তার জানান, মাকে বাসায় রেখে তারা নোয়াখালী বেড়াতে যান। বিকেলে ফোনে প্রতিবেশীরা তাকে জানান, তাদের বাসার দরজা খোলা,আসবাবপত্র উল্টে রাখা হয়েছে। তারা খোঁজ করে খাটের নিচে বেডশিটে জড়ানো অবস্থায় তার মায়ের গলাকাটা মরদেহ দেখতে পান।
তিনি আরও জানান, কিছু স্বজনের সঙ্গে তাদের অর্থ সংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে। বাসায় তাকে একা পেয়ে হত্যা করেছে বলে তিনি ধারণা করছেন।
কুমিল্লা কোতয়ালী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম বলেন, সন্ধ্যায় পুলিশ ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে। পরে মরদেহ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার রহস্য উদঘাটন করতে পুলিশের একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে।
জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর