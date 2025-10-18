  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে পরিত্যক্ত দোকানে পড়েছিলো এক ব্যক্তির মরদেহ

প্রকাশিত: ০২:৩০ এএম, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে ফতুল্লার পাগলা মুন্সিখোলার একটি দোকান থেকে বশির (৪০) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দুপুরে ফতুল্লা মডেল থানার পাগলা মুন্সিখোলা একটি পরিত্যক্ত দোকান থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, বশির ফতুল্লা মডেল থানার পাগলা জেলেপাড়া এলাকার বাসিন্দা। নিহতের স্বজনদের দাবি বশিরকে হত্যা করে মরদেহ ফেলে রাখা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে বশির পরিত্যক্ত ওই দোকান থেকে রড নিয়ে বের হয়। পরবর্তীতে আবার ওই দোকান ঘরে প্রবেশ করে। তারপর আর বের হয়নি। বশির মাদকাসক্ত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক অঞ্চল) মো. হাসিনুজ্জামান বলেন, আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। নিহতের শরীরে দৃশ্যমান কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। তবে নাক দিয়ে রক্ত বের হয়েছিলো। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। বশির মাদকাসক্ত ছিলেন বলে পরিবারের মাধ্যমে জানতে পেরেছি।

