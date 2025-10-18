  2. দেশজুড়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় টর্চ জ্বালিয়ে দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ

প্রকাশিত: ০১:০০ এএম, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
রাতের আঁধারে টর্চ জ্বালিয়ে দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ারে সরাইলে পুকুরে গোসল করাকে কেন্দ্র করে বিরোধের জের ধরে রাতের আঁধারে টর্চ লাইট জ্বালিয়ে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। প্রায় ৪ ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সন্ধ্যা থেকে রাত উপজেলার ছোট দেওয়ানপাড়া ও হাওলাপাড়া গ্রামবাসীর মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার দুপুরে হাওলাপাড়া গ্রামের তাইম তার কয়েক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ছোট দেওয়ানপাড়া গ্রামের একটি পুকুরে গোসল করতে যায়। এ সময় তারা মারধরের শিকার হন। এই জের ধরে রাতে ছোট দেওয়ানপাড়া ও হাওলাপাড়া গ্রামের লোকজন দেশিয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষ জড়িয়ে পড়ে। এ সময় তারা রাতের আঁধারে টর্চ লাইটের আলো জ্বালিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তারা। এতে পুরো এলাকাজুড়ে আতঙ্ক দেখা দেয়। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এরপর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোশারফ হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন।

সরাইল উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোশারফ হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

এছাড়া ফের সংঘর্ষ এড়াতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

