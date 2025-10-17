নারায়ণগঞ্জে কোম্পানিতে আগুন, সোয়া ৩ ঘণ্টার চেষ্টায়

নারায়ণগঞ্জে কোম্পানিতে আগুন, সোয়া ৩ ঘণ্টার চেষ্টায়
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ফ্রেশ কোম্পানিতে কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের সোয়া ৩ ঘণ্টার চেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৭ টায় উপজেলার মেঘনায় অবস্থিত কোম্পানিতে এ আগুন ধরে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানায়, ফ্রেশ কোম্পানির চিনি কারখানায় ভেতর বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পরবর্তী কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম না হলে ফায়ার সার্ভিসকে জানানো হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের টিম ঘটনাস্থল পৌঁছে প্রায় সোয়া ৩ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন সোনারগাঁ ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার মো. ইয়াছিন আলী।
তিনি বলেন, আমাদের তিনটি টিম সোয়া ৩ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শর্ট সার্কিট হতে আগুন ধরেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত সাপেক্ষে বলা সম্ভব।
এ বিষয়ের বক্তব্যের জন্য মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাষ্টিস লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক (টেকনিক্যাল) কার্তিক চন্দ্র দাসের মোবাইলফোনে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি কল রিসিভ করেনি।
মো. আকাশ/এনএইচআর