কর্মী-সমর্থক নিয়ে জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপি নেতা

কর্মী-সমর্থক নিয়ে জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপি নেতা
লক্ষ্মীপুরে অর্ধশতাধিক কর্মী-সমর্থক নিয়ে হোসেন আহমেদ নামের এক বিএনপি নেতা জামায়াতে যোগ দিয়েছেন। তিনি সদর উপজেলার চররুহিতা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাতে চররুহিতা ইউনিয়নের নবীগঞ্জ বাজার এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মী-সমর্থক নিয়ে জামায়াতে যোগ দেন হোসেন। এসময় তিনি জামায়াতের সদস্য ফরম পূরণ করেন।
এসময় চররুহিতা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ওমর ফারুক, ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য শফিকুল ইসলাম, ওয়ার্ড জামায়াত সভাপতি ফখরুল ইসলামসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।
জামায়াত নেতা ওমর ফারুক বলেন, ‘হোসেন আহমেদ অর্ধশতাধিক কর্মী-সমর্থক নিয়ে বিএনপি থেকে জামায়াতে যোগ দিয়েছেন। তারা জামায়াতের সদস্য ফরম পূরণ করেছেন।’
এ বিষয়ে হোসেন আহমেদ বলেন, ‘শেখ হাসিনার পতনের পরও আমি বিএনপি করতাম। এরপর থেকে দেখেছি, বিএনপির সঙ্গে আল্লাহ-রাসুলের আইনের কোনো সম্পর্ক নেই। এতে আমার মন বলছিল আমি অন্যায় পথে চলছি। তখন আমি চিন্ত করেছি, আমি অন্যায় পথে থাকতে পারবো না। এই চিন্তা থেকেই আমি জামায়াতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
