টানা ৪০ দিন জামাতে নামাজ পড়ে পুরস্কার পেলো ১২ শিশু-কিশোর

প্রকাশিত: ০৯:৫৮ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে টানা ৪০ দিন জামাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে পুরস্কৃত হয়েছে ১২ শিশু-কিশোর।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) জুমার নামাজের পর উপজেলার বামনসুন্দর ঈদগাঁ মাঠে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছাসেবী নিয়াজ মুহাম্মদ সাজিদ জানান, বামনসুন্দর ঈদগাহ জামে মসজিদে গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে একটানা ৪০ দিন জামাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারী শিশু-কিশোরদের পুরষ্কৃত করা হয়েছে। ১২ জনকে জায়নামাজ, আতর, টুপি, মেসওয়াক, তাসবি এবং নগদ টাকা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জামাতে ফরজ নামাজ আদায়ের পর জিকির এবং গুরুত্বপূর্ণ সূরা পাঠসহ বিভিন্ন আমলের ওপর ভিত্তি করে রাহাতুল হাসান নামের একজনকে একটি বাইসাইকেল উপহার দেওয়া হয়েছে।

