গ্রামবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষ, বিরামপুরে বিজিবির ১২ সদস্য প্রত্যাহার
দিনাজপুরের বিরামপুর সীমান্তে হাঁসের খামার থেকে ফেরা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে বিজিবি ও গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বিজিবির ১২ সদস্যকে ক্যাম্প থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) তাদের প্রত্যাহার করা হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বিরামপুর উপজেলার দক্ষিণ দাউদপুর সীমান্তের জোলাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই এলাকার মসজিদের মুয়াজ্জিন আতিয়ার রহমান ও আমিনুল ইসলাম নামের দুজন বাড়ির পাশে সীমান্তের কাছে খামার থেকে হাঁস আনতে যান। খামার থেকে ফেরার পথে ৫০ গজ বাংলাদেশ অভ্যন্তরে তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিজিবি। তারা বিলে হাঁস আনতে গিয়েছিলেন জানালে আতিয়ার রহমানকে টহল পোস্টে নিয়ে যান বিজিবির সদস্যরা। তারা ভারত থেকে ফিরে এসেছেন অভিযোগে তুলে মারধর করা হয়।
এসময় আতিয়ারের চিৎকারে টহল পোস্ট-সংলগ্ন বাড়ি থেকে তার মা রাবেয়া বেগম গিয়ে ছেলেকে মারধরের প্রতিবাদ করেন। এসময় তাকেও বেধড়ক লাঠিচার্জ করা হয় বলে অভিযোগ। পরে গ্রামবাসী গিয়ে আতিয়ার ও তার মাকে মারধরের ঘটনায় বিজিবির সদস্যদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়ান। একপর্যায়ে বিজিবির সঙ্গে গ্রামবাসীর হাতাহাতি হয়। এসময় বিজিবির টহল পোস্টে ভাঙচুর করেন গ্রামবাসী।
স্থানীয় কাটলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ময়নুল ইসলাম বলেন, ‘বাগবিতণ্ডার পর বিজিবি দাউদপুর বিওপির ১৫-১৭ জন সদস্য গ্রামে গিয়ে লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটাতে শুরু করেন। এসময় উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন।’
তিনি আরও জানান, বিষয়টি নিয়ে রাতেই বিজিবি ও গ্রামবাসীর মধ্যে বৈঠক হয়। এতে বিজিবি-২০ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক ভাইগড় কোম্পানি কমান্ডার ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। পরে বিজিবির ১২ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হবে—এমন সিদ্ধান্তে বিষয়টি মীমাংসা করা হয়।
জানতে চাইলে দাউদপুর বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার তাইফুর রহমান বলেন, বিষয়টি নিয়ে উভয়ের ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। এ ঘটনায় বিজিবির ১২ সদস্যকে দাউদপুর বিওপি থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
মো. মাহাবুর রহমান/এসআর/এএসএম