বগুড়ায় খুন ও ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার ৪

বগুড়ায় খুন ও ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার ৪
বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়া বাজার এলাকায় সংঘটিত ডাকাতি ও খুনের ঘটনায় গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ অভিযান চালিয়ে মূল হোতাসহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। একইসঙ্গে লুট হওয়া নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও মিডিয়া মুখপাত্র আতোয়ার রহমান এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন, শিবগঞ্জ থানার খেউনী বিন্ন্যাচাপড় এলাকার বাসেত প্রামাণিকের ছেলে রাজু(২৯), কাহালু থানার তালোড়া এলাকার নাজির উদ্দিনের ছেলে ইমরান (৩১), দুপচাঁচিয়া থানার শাপলা এলাকার হাফিজারের ছেলে আসলাম (২৫), নওদাপাড়া এলাকার নবাব আলীর ছেলে জুয়েল প্রাং (২৬)।
তিনি জানান, গত ১৭ অক্টোবর রাত আনুমানিক ২টা ৩০ মিনিটে তালোড়া বাজার এলাকার বাসিন্দা হিমু পোদ্দার আগরওয়ালার (৬২) বাড়িতে ৫-৭ জনের একটি ডাকাত দল হানা দেয়। ডাকাতরা পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে হাত-পা বেঁধে মারধর করে। তারা ঘর থেকে ২-৩ লাখ টাকা ও ৩টি মোবাইল ফোন লুট করে। এ সময় ডাকাতরা হিমুর স্ত্রী বিমলা পোদ্দারকে (৬৫) শ্বাসরোধ করে হত্যা করে।
পরে ডিবি পুলিশের অভিযান চালিয়ে মূলহোতাসহ চারজনকে গ্রেফতার করে। অভিযানে ১৩,০০০ টাকা ও খুন হওয়া ভিকটিমের মোবাইলসহ দুইটি মোবাইল উদ্ধার করা হয়।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতোয়ার রহমান জানান, বাকি জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
