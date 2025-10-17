হাফেজা যমজ দুই বোন পেলেন জিপিএ-৫
লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে যমজ দুই বোন আরিফা সুলতানা ও আবিদা সুলতানা। দুজনই কোরআনে হাফেজা। এবার এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তারা।
আরিফা ও আবিদা খুলনার বাসিন্দা হাফেজ আবু দাউদের যমজ মেয়ে। তাদের বাবা সৌদি আরবে থাকেন। এ কারণে ছোটবেলা থেকে মা সালমা আক্তারের সঙ্গে নানাবাড়ির এলাকা লক্ষ্মীপুরের রায়পুর পৌরসভায় একটি বাসায় ভাড়া থাকেন তারা।
চাঁদপুরের গৃদকালিন্দিয়া হাজেরা হাসমত কলেজের মানবিক বিভাগ থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেন এই দুই বোন।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রায় দেড় বছরে পবিত্র কোরআন মুখস্ত করতে সক্ষম হয়েছেন আরিফা ও আবিদা।
গৃদকালিন্দিয়া হাজেরা হাসমত কলেজের প্রভাষক আব্দুল বাতেন বলেন, ‘আরিফা ও আবিদা দুজনই মেধাবী। তারা ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকতো। যে কোনো পড়া তারা দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে।’
কাজল কায়েস/এসআর/এএসএম