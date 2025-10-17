মেলায় লটারির নামে জুয়া, প্রতিবাদে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ

মেলায় লটারির নামে জুয়া, প্রতিবাদে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ
গাজীপুর মহানগরীর শিমুলতলী এলাকায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মেলার আড়ালে লটারির নামে জুয়ার আসর বসানোর অভিযোগ উঠেছে। এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেছেন এলাকাবাসী।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) জুমার নামাজের পর শিমুলতলী এলাকার সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, মুসল্লিরা বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন। একপর্যায়ে এলাকাবাসী ও মুসল্লিরা ঢাকা-শিমুলতলী সড়ক প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে অবরোধ করে রাখেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহানগরীর শিমুলতলী এলাকায় বিএমটিএফ লিমিটেড আর্মি ফার্মা ফ্যাক্টরির জন্য নির্ধারিত স্থানে জেলা প্রশাসন ও মহানগর পুলিশের অনুমতি ছাড়া ক্ষুদ্র ও কটির শিল্প মেলার আয়োজন করা হয়। বেনারশী ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের স্বত্বাধিকারী বাদল মিয়া এ মেলার আয়োজক।
স্থানীয়দের অভিযোগ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মেলা নাম দেওয়া হলেও এর মূল্য উদ্দেশ্য লটারি বাণিজ্য ও হাউজি খেলা। প্রতিদিন গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকায় দুই শতাধিক টিকিট বিক্রয়কর্মী অটোরিকশা, সিএনজি ও ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে যান। সারাদিন তারা লটারির টিকিট বিক্রি করেন। সন্ধ্যায় এগুলো জমা দেওয়া হয়। প্রতিদিন ৪০-৪৫ হাজার টিকিট বিক্রি হচ্ছে। যার মূল্য ৮-৯ লাখ টাকা। পুরস্কারের আশায় টিকিট কিনে নিম্নআয়ের মানুষেরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।
মেলার বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) ‘সচেতন শিক্ষার্থীদের’ পক্ষ থেকে গত ২১ সেপ্টেম্বর গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে কয়েকটি সমস্যার কথা তুলে ধরে মেলা বন্ধসহ চার দফা দাবি উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু প্রশাসন এ বিষয়ে ব্যবস্থা না নেওয়ায় শুক্রবার জুমার নামাজের পর মেলার সামনের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন এলাকাবাসী। এসময় তিন দিনের মধ্যে মেলা বন্ধ না করা হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা।
এ বিষয়ে গাজীপুর মহানগর পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান বলেন, মেলার অনুমতির জন্য আমাদের কাছে কেউ আবেদন করেননি। তাই আমরা কোনো অনুমতি দেইনি।
