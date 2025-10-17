গাইবান্ধায় এনজিওর অফিস থেকে কর্মীর মরদেহ উদ্ধার

গাইবান্ধায় এনজিওর অফিস থেকে কর্মীর মরদেহ উদ্ধার
গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরের ধাপেরহাটে বিল্লাল হোসেন (৩৫) নামে এক এনজিও কর্মীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দুপুরের দিকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এসকেএস ফাউন্ডেশন ধাপেরহাট শাখার আবাসিক রুম থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মৃত বিল্লাল হোসেন এসকেএস ফাউন্ডেশন ধাপেরহাট শাখার সহকারী ব্যবস্থাপক ছিলেন। তার বাড়ি পঞ্চগড় জেলায়।
এসকেএস ফাউন্ডেশন ধাপেরহাট শাখা ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান বলেন, আমি ছুটিতে আছি। বিল্লাল হোসেন এ শাখায় কর্মরত ছিলেন। তার স্ত্রীর সঙ্গে পারিবারিক ঝামেলা চলছিল বলে শুনেছি। এ অভিমানে তিনি আত্মহত্যা করতে পারে।
এ ব্যাপারে সাদুল্লাপুর থানাধীন ধাপেরহাট পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ স্বপন কুমার সরকার বলেন, বিল্লাল হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তার অফিসের আবাসিক রুমের ফ্যানের অ্যাঙ্গেলের সঙ্গে গামছা ও মাফলার গলায় প্যাঁচিয়ে ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।
