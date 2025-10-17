খুলনায় ঘরে ঢুকে যুবককে গুলি
খুলনায় বাড়ির ভেতরে ঢুকে সোহেল (২৮) নামে এক যুবককে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দুপুরে নগরীর ২ নম্বর কাস্টম ঘাট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সোহেলকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আহত সোহেল মোড়লগঞ্জ উপজেলার নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নের স্বপন শিকদার ছেলে। তিনি ২ নম্বর কাস্টম ঘাট এলাকার মনিরুল ইসলামের ভাড়াটিয়া। শুক্রবার দুপুরে ৩টি মোটরসাইকেলে আসা ৬ জন দুর্বৃত্ত বাড়িতে ঢুকে ঘরের ভেতরে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে পালিয়ে যায়। পরে প্রতিবেশীরা দ্রুত তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। এর আগে গত ৩ আগস্ট একই স্থানে দুর্বৃত্তরা সোহেলকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিল। তখনও তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে চিকিৎসা নিয়েছিলেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) শাহাজাহান আহমেদ জানান, সোহেল আহত অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তাকে গুলি করার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সন্ত্রাসীদের ধরতে আমরা তৎপর রয়েছি।
আরিফুর রহমান/কেএইচকে/এএসএম