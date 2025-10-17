কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ৭০০ কোরআন বিতরণ শিবিরের

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ৭০০ কোরআন বিতরণ শিবিরের
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে কোরআন অবমাননার প্রতিবাদে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ৭০০ কোরআন বিতরণ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দিনব্যাপী এ আয়োজন করে ইসলামী ছাত্রশিবির ভিক্টোরিয়া কলেজ শাখা।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কুমিল্লা মহানগর ছাত্রশিবির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য হাসান আহমেদ।
এসময় তিনি বলেন, ‘সম্প্রতি একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন অবমাননা করা হয়েছে। কোরআন অবমাননার প্রতিবাদে আজ আমরা ভিক্টোরিয়া কলেজে অর্থসহ কোরআন বিতরণ করেছি।’
কোরআন বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ শাখার ছাত্রশিবির সভাপতি মনির হোসেন, সেক্রেটারি বিল্লাল হোসেন প্রমুখ।
জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/এএসএম