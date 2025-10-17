  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে খালে ভেসে আসা নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৪:৪১ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
মোংলায় একটি খাল থেকে ভেসে আসা নবজাতক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকালে মোংলা পৌর শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মনপুরা ব্রিজ সংলগ্ন খালে গ্রামবাসী মরদেহটি ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন।

স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম বলেন, সকালে মরদেহটি খালের পাড়ের একটি গাছের সঙ্গে আটকে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। ধারণা করা হচ্ছে, মরদেহটি খালের পানিতে অন্য কোথাও থেকে এখানে ভেসে এসেছে।

মোংলা থানার ওসি (তদন্ত) মানিক চন্দ্র গাইন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে নবজাতকের মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহটি ৪/৫ দিনের, তাই পচে উঠেছে।

তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুটিকে খালে ফেলে দেয় কোনো অসৎ পরিবার। এ বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার পাশাপাশি আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

