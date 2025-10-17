  2. দেশজুড়ে

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেলো ছাত্রদলকর্মীর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি দিনাজপুর
প্রকাশিত: ০৪:২৫ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেলো ছাত্রদলকর্মীর
নিহত ফেরদৌস আলম

দিনাজপুরের খানসামায় পানির পাম্প মেরামতের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ফেরদৌস আলম (২৪) নামের এক ছাত্রদলকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ বালাপাড়া গ্রামের শিমুলতলী মহিমপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ফেরদৌস ওই এলাকার মৃত বাবলুর রহমানের ছেলে।

স্বজনরা জানান, সকালে নিজ বাড়িতে পানির পাম্প মেরামতের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ফেরদৌস। পরে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব রুবেল ইসলাম বলেন, ফেরদৌস ছাত্রদলের একজন নিবেদিত কর্মী ছিলেন। তার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

এমদাদুল হক মিলন/এসআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।