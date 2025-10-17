বগুড়ায় বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে ডাকাতি

বগুড়ায় বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে ডাকাতি
বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় ডাকাতির সময় বিমোলা পদ্দার (৬৫) নামের এক বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধ করে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দিনগত রাতে কোনো এক সময় তালোড়া এলাকায় এ ঘটনাটি ঘটে।
এসময় ডাকাতরা বাড়ি থেকে সিন্দুক ভেঙে টাকা ও মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে যায় বলে জানা গেছে।
পুলিশ ও পরিবারের সূত্রে জানা যায়, তালোড়া বাজারে নিহত বিমোলা পদ্দার তালোড়া বাজারে তার পৈতৃক বাড়িতে অবিবাহিত পাঁচ ভাই-বোনকে নিয়ে খৈল-ভুসির ব্যবসা করতেন। দুইতলা বাড়িটির নিচতলায় ছিল দোকান ও গুদামঘর, আর উপরের তলায় তারা বসবাস করতেন।
বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ৫-৭ জনের মুখোশধারী একটি ডাকাত দল ছাদ দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে। ডাকাতেরা পরিবারের সদস্যদের একে একে হাত-পা বেঁধে ফেলে। এসময় বৃদ্ধা বিমোলা পদ্দার বাধা দিতে গেলে ডাকাতেরা তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। এরপর তারা বাড়ি থেকে নগদ টাকা, মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য সামগ্রী লুট করে দ্রুত পালিয়ে যায়।
এ বিষয়ে দুপচাঁচিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল রেজা বলেন, খবর পাওয়ার পর পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় ও তদন্ত শুরু করে। জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য পুলিশ কাজ করছে। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
বগুড়ার পুলিশ সুপার জেদান আল মুসা বলেন, ভোর সাড়ে ৫টার দিকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। ঘটনার রহস্য উদঘাটনে পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে। জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত ও গ্রেফতার করা হবে।
এদিকে ডাকাতি ও হত্যার এই ঘটনায় এলাকায় গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ভুক্তভোগী স্বজন ও এলাকাবাসীরা এই নৃশংস ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
