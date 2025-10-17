  2. দেশজুড়ে

খাগড়াছড়িতে যাত্রীবাহী বাস উল্টে একজন নিহত

প্রকাশিত: ০১:০৪ পিএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
খাগড়াছড়িতে যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হয়েছে। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দুপুর সোয়া ১১টার দিকে ঢাকা-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক সড়কে সাপমারা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালের দিকে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী শান্তি পরিবহনের একটি বাস সাপমারা এলাকায় পৌঁছালে পুলিশ চেকপোস্টর পর পাহাড় নামার সময় নিয়ন্ত্রনে হারিয়ে উল্টে যায়। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১০-১২জন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে। ধারণা করা হচ্ছে বাসের নীচে আরও একাধিক মরদেহ থাকতে পারে।

খবর পেয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় মাটিরাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে মাটিরাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে পাঠায়।

সহকারী পুলিশ সুপার কাজী ওয়াজেদ আলী বলেন, রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী শান্তি পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রনে হারিয়ে উল্টে যায়। এসময় ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হয়। উদ্ধার কার্যক্রম চলমান আছে। পরে বিস্তারিত জানানো হবে।

