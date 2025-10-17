  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইলে সুতার মিলে আগুন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ১১:২৩ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
টাঙ্গাইলে সুতার মিলে আগুন

টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে একটি সুতার মিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রায় কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার গুনোগ্রাম হাজীনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

টাঙ্গাইলে সুতার মিলে আগুন

প্রত্যক্ষদর্শী ও মিলের শ্রমিকরা জানান, হঠাৎ করে মিলের ভিতর থেকে ধোঁয়া ও আগুন দেখা দিলে তারা স্থানীয়ভাবে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে ঘাটাইল ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ শুরু করে। পরে ঘাটাইল ও কালিহাতী ফায়ার সার্ভিসের আরও তিনটি ইউনিট যুক্ত হয়। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা।

এ ব্যাপারে ঘাটাইল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর রতন কুমার দেবনাথ বলেন, আমাদের ২টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ আল নোমান

