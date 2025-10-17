টাঙ্গাইলে সুতার মিলে আগুন
টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে একটি সুতার মিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রায় কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার গুনোগ্রাম হাজীনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও মিলের শ্রমিকরা জানান, হঠাৎ করে মিলের ভিতর থেকে ধোঁয়া ও আগুন দেখা দিলে তারা স্থানীয়ভাবে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে ঘাটাইল ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ শুরু করে। পরে ঘাটাইল ও কালিহাতী ফায়ার সার্ভিসের আরও তিনটি ইউনিট যুক্ত হয়। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা।
এ ব্যাপারে ঘাটাইল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর রতন কুমার দেবনাথ বলেন, আমাদের ২টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।
