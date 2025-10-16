  2. দেশজুড়ে

তিন বাংলাদেশির মরদেহ হস্তান্তর করলো বিএসএফ

প্রকাশিত: ০৯:২৮ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
ভারতের ত্রিপুরায় ভারতীয়দের হাতে নিহত তিন বাংলাদেশির মরদেহ হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার বাল্লা সীমান্তে পতাকা বৈঠকের পর তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

নিহতরা হলেন, চুনারুঘাট উপজেলার আলীনগর গ্রামের আশ্বব আলীর ছেলে জুয়েল মিয়া (৩২), বাসুল্লা গ্রামের কনা মিয়ার ছেলে পণ্ডিত মিয়া (৪৫) ও কবিলাশপুর গ্রামের আব্দুল কদ্দুস মিয়ার ছেলে সজল মিয়া (২০)।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় বাল্লা সীমান্ত ফাঁড়ির কমান্ডার আবুল খায়েরের নেতৃত্বে পতাকা বৈঠক শেষে বিএসএফের কাছ থেকে মরদেহ গ্রহণ করে বিজিবি।

এ সময় চুনারুঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. শফিকুল ইসলাম ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহিদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহিদুর রহমান বলেন, ভারতে ময়নাতদন্ত শেষে তিনজনের মরদেহ হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। মরদেহ বুঝে পাওয়ার পর পুলিশ সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করেছে। আরও কিছু আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহতদের পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে

