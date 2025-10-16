নাটোরে ১০ কলেজের সবাই ফেল

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:২৮ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
এবারের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফলাফলে নাটোরে দশটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে একজন পরীক্ষার্থীও পাস করতে পারেনি। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) প্রকাশিত ফলাফল থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় জেলার আবুল খায়ের কলেজ ও পাইকপাড়া কলেজ থেকে ৭ জন করে পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে শতভাগ অকৃতকার্য হয়েছে। এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার কলেজ ও ইয়াসিনপুর কলেজের তিনজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ জন করে এবং পীরগঞ্জ আদর্শ কলেজ থেকে ২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিলেও কেউ পাস করতে পারেনি।

এছাড়া মাঝগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ থেকে ৫ জন, গুরুদাসপুর উপজেলার বৃ-কাশো কলেজ থেকে ১৫ জন, সড়কুটিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ১ জন, তমালতলা মহিলা কলেজের ২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে শতভাগ অকৃতকার্য হয়েছেন। বড়াইগ্রাম মহিলা কলেজের ৭ জন পরীক্ষার্থী নিবন্ধিত থাকলেও তাদের কেউই পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। ফলে, তারাও শতভাগ অকৃতকার্যের তালিকায় যুক্ত হয়েছেন।

অপরদিকে সিংড়া উপজেলার বিয়াম অ্যান্ড ল্যাবরেটরি স্কুল কলেজ থেকে ২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে শতভাগ পাসের খেতাব অর্জন করে।

মাঝগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আজাদুল আলম বলেন, ছেলে-মেয়েরা আর্থিক প্রয়োজনে বিভিন্ন কাজ করায় নিয়মিত ক্লাস করতে পারেন নি। শিক্ষার্থীদের ক্লাসে আনতে আমরা বাড়ি-বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছি। তাতেও কাজ হয়নি। তাছাড়া, শিক্ষকদের বেতন না থাকায় তারাও সবাই নিয়মিত আসেন না।

এ বিষয়ে সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার সুভাষ কুমার মন্ডল বলেন, শতভাগ ফেল করা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শোকজ করা হবে। উপযুক্ত জবাব দিতে না পারলে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ করা হবে।

