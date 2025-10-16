  2. দেশজুড়ে

চাঁদপুরে বিএনপিতে যোগ দিলেন পাঁচ শতাধিক সনাতন ধর্মাবলম্বী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁদপুর
প্রকাশিত: ০৯:০৩ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
চাঁদপুরে বিএনপিতে যোগ দিলেন পাঁচ শতাধিক সনাতন ধর্মাবলম্বী
চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণে বিএনপিতে যোগদান করেছেন পাঁচ শতাধিক সনাতন ধর্মাবলম্বী

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণে বিএনপিতে যোগদান করেছেন পাঁচ শতাধিক সনাতন ধর্মাবলম্বী। বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ড. মোহাম্মদ জালাল উদ্দিনের হাত ধরে তারা দলটির রাজনীতিতে যোগ দেন।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বিকেলে লামচরী বাজারে যোগদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠন।

এসময় ড. জালাল উদ্দিন বলেন, ‌‘বাংলাদেশের মানুষ এখন বুঝে গেছে, বিএনপি ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিএনপির কাছেই মানুষ নিরাপদ। শুধু তাই নয়, বিএনপির কাছে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষও অধিক নিরাপদ। তাই তারা আমাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বিএনপিতে যোগদান করছেন।’

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক বাদল, সাধারণ সম্পাদক সফিকুল ইসলাম সাগর, সাংগঠনিক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম কিরন, উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক জহিরুল হক, ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক এএসএম বদরুদ্দোজা দুলাল পাটোয়ারী, সদস্য সচিব গোলাম জিলানী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের শত শত নেতাকর্মী ও সনাতন ধর্মাবলম্বীরা উপস্থিত ছিলেন।

শরীফুল ইসলাম/এসআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।