টাঙ্গাইলে পিকআপ-মাহিন্দ্রার সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ১২
টাঙ্গাইলের মধুপুরে পিকআপ ও মাহিন্দ্রার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় আরও কমপক্ষে ১২ জন আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়কের ২৫ মাইল বাজারে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।
নিহতরা হলেন, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার কাশিপুর গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে মিজানুর রহমান (৩০) ও একই জেলার বিল্লাহর স্ত্রী লাইলী বেগম (৬০)।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ময়মনসিংহ থেকে মধুপুরের দিকে আসা একটি যাত্রীবাহী মাহিন্দ্রা ২৫ মাইল বাজারে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে ময়মনসিংহগামী পেঁয়াজ ভর্তি একটি ট্রাকের (পিকআপ) সঙ্গে সেটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মাহিন্দ্রার দুই যাত্রী নিহত হন। এছাড়া এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১২ জন যাত্রী। খবর পেয়ে মধুপুর থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ হাসপাতালে পাঠায়।
মধুপুর থানার ওসি ইমরানুল কবির জানান, নিহতের মরদেহ থানায় রয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
