মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন দাবিতে তিস্তার তীরে মশাল প্রজ্বলন
অবিলম্বে তিস্তা মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবিতে তিস্তা নদীর তীরে মশাল প্রজ্বলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় তিস্তা নদীর দুই তীরের ১১টি স্থানে একযোগে এ মশাল প্রজ্বলন অনুষ্ঠিত হয়।
‘জাগো বাহে তিস্তা বাঁচাই’ আন্দোলনের উদ্যোগে আয়োজিত এ মশাল প্রজ্বলন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং জাগো বাহে তিস্তা বাঁচাই আন্দোলনের সমন্বয়ক অধ্যক্ষ আসাদুল হাবিব দুলু।
এ মশাল প্রজ্বলন কর্মসূচিতে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন তিস্তা বাঁচাও নদী বাঁচাই সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি নজরুল ইসলাম হাক্কানী।
প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, ‘আগামী ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই নিজস্ব অর্থায়নে তিস্তা মেগা প্রকল্পের কাজ শুরু করতে হবে। অন্যথায় বৃহত্তর রংপুরে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। অচল করে দেওয়া হবে রাস্তাঘাট ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।’
মশাল প্রজ্বলন কর্মসূচিতে তিস্তার দুই পাড়ে লক্ষাধিক মানুষ অংশ নেন।
মহসীন ইসলাম শাওন/এসআর/জিকেএস