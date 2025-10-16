ফলাফলে দেশসেরা তা’মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা
বরাবরের মতো এবারও আলিম পরীক্ষায় চমক দেখিয়েছে টঙ্গীর তা’মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী, দেশসেরা সাফল্য অর্জন করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
ফলাফল বিশ্লেষণে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটির অধীনে এক হাজার ২৭৭ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষার জন্য নিবন্ধিত হন। যার মধ্যে এক হাজার ২৭২ জন পরীক্ষায় অংশ নেন। এরমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন এক হাজার ২৬০ জন। উত্তীর্ণের হার ৯৯.০৬ শতাংশ। এর মধ্যে ৬৬১ জন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ গ্রেড জিপিএ-৫ অর্জন করেছেন।
বিভাগভিত্তিক ফলাফলে দেখা যায়, বিজ্ঞান বিভাগে ৫২০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেন। এরমধ্যে ৫১৭ জন পাস করেছেন। আর ৩৯০ জন পেয়েছেন জিপিএ-৫। সাধারণ বিভাগে ৭৫৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে পাস করেছেন ৭৪৩ জন। এরমধ্যে ২৭১ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন।
প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ ড. হেফজুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, শিক্ষার্থীদের কঠোর অনুশীলন, লেখাপড়া, শিক্ষকদের সঠিক পাঠদান এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা মেনে চলার কারণেই এই ফলাফল অর্জন সম্ভব হয়েছে।
আমিনুল ইসলাম/এসআর/এমএস