শেরপুরে দুই প্রতিষ্ঠানের সবাই ফেল
এবারের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলে শেরপুর জেলার দুটি কলেজের কোনো পরীক্ষার্থীই পাস করতে পারেনি। তবে সামগ্রিক পাসের হারে জেলাটি ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।
বৃহস্পতিবার ( ১৬ অক্টোবর) প্রকাশিত ফলাফল থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় জেলার ৩১টি কলেজ থেকে ৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৮ হাজার ৭৪১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এরমধ্যে ছেলে শিক্ষার্থী ৪ হাজার ৩৪ জন এবং মেয়ে শিক্ষার্থী ৪ হাজার ৭০৭ জন। তাদের মধ্যে মোট পাস করেছে ৪ হাজার ২৫৬ জন শিক্ষার্থী। যার মধ্যে ছেলে শিক্ষার্থী ১ হাজার ৬৪৬ জন এবং মেয়ে ২ হাজার ৬১০ জন। মেয়ে শিক্ষার্থীরা এবারও পাসের ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে।
প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী, জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার হিরণ্ময়ী হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের ৬ জন পরীক্ষার্থী এবং শেরপুর সদর উপজেলার মন্মথ দে কলেজের ১২ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিলেও দুটি কলেজের কেউই পাস করতে পারেনি।
এদিকে সার্বিকভাবে যদিও পাসের হার গতবারের তুলনায় কমেছে, তবুও ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে পাসের হারের দিক থেকে শেরপুর জেলা দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।
জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রেজুয়ান আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, জেলায় যে-সব প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিকভাবে খারাপ ফল হচ্ছে, সেখানে শিক্ষকদের উপস্থিতি, পাঠদানের মান এবং শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পরিবেশ নিয়ে নজরদারি বাড়ানো হবে।
একজনও পাস করতে না পারার বিষয়ে তিনি বলেন, এই ফলাফল অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগের বিষয়। কেউ পাস করতে পারেনি, বিষয়টি আমরা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করবো। শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে।
এ ব্যাপারে ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সৈয়দ মাহবুবুল ইসলাম বলেন, এ বছর পাসের হার কিছুটা কমেছে। তবে শেরপুর জেলা ময়মনসিংহ বিভাগের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।
মো. নাঈম ইসলাম/কেএইচকে/এমএস