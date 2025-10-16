লক্ষ্মীপুরে ৩ কলেজে শতভাগ ফেল
এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলে লক্ষ্মীপুর জেলার তিনটি কলেজের কোনো পরীক্ষার্থীই পাস করতে পারেনি।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বিকেল ৩টার দিকে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি, উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) সুরাইয়া আক্তার লাকী এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, লক্ষ্মীপুরে এবার ৪৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। এরমধ্যে ৪ হাজার ৭৭৪ জন শিক্ষার্থী (৪৮.৯৫%) পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে। এবার ১৫৭ জন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়া জেলার তিনটি কলেজের কেউই পাশ করতে পারেনি। ওই তিন প্রতিষ্ঠানের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৮ জন।
অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে সদর উপজেলার পশ্চিম চন্দ্রগঞ্জ বাজার এলাকার ক্যামব্রিজ সিটি কলেজের ৪ জন, কমলনগর উপজেলার তোরাবগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৪ জন ও রামগতির সেবাগ্রাম ফজলুল রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজের ১২ জন।
বিষয়টি জানতে সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জের ক্যামব্রিজ সিটি কলেজের শিক্ষক রানাকে একাধিকবার কল দিলেও তিনি কল রিসিভ করেননি। তার প্রতিষ্ঠানে মানবিক বিভাগ থেকে ৪ জন পরীক্ষা দিয়ে সবাই অকৃতকার্য হয়েছে। স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান, প্রতিষ্ঠানটি নিষ্ক্রিয় ছিল। সেখান থেকে উঠে এবার ৪ জন পরীক্ষায় অংশ নেয় বলে জানতে পেরেছি।
তোরাবগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক কামাল উদ্দিন বাহার বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে মানবিক বিভাগে ৪ জন পরীক্ষা দিয়েছে। সবাই অকৃতকার্য হয়েছে। ঠিকমতো পড়ালেখা না করায় তার কৃতকার্য হতে পারেনি।
তিনি আরও বলেন, আমাদের কলেজ শাখায় নিয়মিত শিক্ষক নেই। তবে অতিথি শিক্ষক রেখে পাঠদান করিয়ে আসছি। ২০২২ সালে আমরা কলেজের অনুমোদন পাই। প্রথম ব্যাচে ৬ জন পরীক্ষা দিয়ে ১ জন পাশ করেছিল।
রামগতি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. দিদার হোসেন বলেন, সেবাগ্রাম ফজলুল করিম স্কুল অ্যান্ড কলেজের ১২ শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে। এরমধ্যে সবাই ফেল করেছেন।
