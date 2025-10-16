দুই কলেজে শিক্ষার্থী তিনজন, পাস করেননি কেউ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:২৮ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শতভাগ শিক্ষার্থী ফেল করেছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত ফলাফল থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

প্রকাশিত ফলাফল দেখা যায়, ভোলাহাট কলেজের মানবিক বিভাগ থেকে দুজন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন। তবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার চকঝগড়ু উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের মানবিক বিভাগ থেকে একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন। কিন্তু তিনি পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত না হওয়ায় (অংশ না নেওয়ায়) অকৃতকার্য হিসেবে গণ্য হয়েছেন।

এ বিষয়ে চকঝগড়ু উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক তাইফুর ইসলাম বলেন, আমাদের কলেজ শাখার জন্য ১৬ জন শিক্ষক রয়েছেন। তারা নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে প্রতিষ্ঠানে আসেন না। এছাড়া আমাদের প্রতিষ্ঠানটি নন-এমপিওভুক্ত। শিক্ষকরা বেতন-ভাতা না পাওয়ায় ক্লাসও করান না। যার কারণে প্রতিষ্ঠানটি পরীক্ষার ফলাফল একেবারেই খারাপ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) সালমা আক্তার বলেন, পরীক্ষার ফল বিপর্যয় হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ নেব। এরপরই সংশ্লিষ্ট নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে স্থানীয় শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যেন পরবর্তী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা ভালো রেজাল্ট করতে পারে।

