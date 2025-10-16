বরিশাল বোর্ডের ১২ কলেজের সবাই ফেল
এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে পাসের হারে বড় ধরনের ধস নেমেছে। এর মধ্যে বোর্ডের ১২টি কলেজের কোনো পরীক্ষার্থীই পাস করতে পারেনি। তবে, এই বিপর্যয়ের মধ্যেও পাসের হারে ছেলেরা চেয়ে মেয়েরা এগিয়ে রয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকী এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, বোর্ডের ৩৪৯টি কলেজের ৩৭ হাজার ৬৬ জন শিক্ষার্থী ১৪৪টি কেন্দ্রে এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ১২টি কলেজের কোনো পরীক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। বিপরীতে শতভাগ পাস করেছে দুটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।
শতভাগ ফেল করা কলেজগুলো হলো- বরগুনার বামনা সরকারি সারওয়ারজান পাইলট মডেল উচ্চবিদ্যালয়, বরিশাল সদরের কমার্স কলেজ, বাবুগঞ্জের মোহনগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মেহেন্দিগঞ্জের আন্ধারমানিক ইউনিয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভোলার বোরহানউদ্দিনের দেলুয়া তালুকদার বাড়ি হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, লালমোহনের বালুরচর দালাল বাজার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভোলা সদরের ভাষা শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয় ও ভোলা জেলার মেদুয়া কলেজ, ঝালকাঠির নলছিটির উপজেলার আব্দুস সালাম কলেজ, নলছিটির উপজেলার রানাপাশা সেকেন্ডারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আব্দুস সালাম কলেজ, পটুয়াখালী সদরের আউলিয়াপুর সাবিনা আক্তার হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও পটুয়াখালী জেলার দুমকি উপজেলার দুমকি নাছিমা কেয়ামত আলী মহিলা কলেজ।
বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এবারে ৫০ শতাংশের ওপরে পরীক্ষার্থী পাস করেছে ১৯৭টি কলেজে। ৫০ শতাংশের নিচে পাস করেছে ১৩৮টি কলেজে। এর মধ্যে ২০ শতাংশের নিচে পাস করেছে ৬টি, ১৫ শতাংশের নিচে ৬টি এবং ১০ শতাংশের নিচে দুটি কলেজ।
বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর ইউনুস আলী সিদ্দিকী জানান, ২০২৪ সালে যেখানে গড় পাসের হার ছিল ৮১ দশমিক ৮৫ শতাংশ, সেখানে এবারে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৬২ দশমিক ৫৭ শতাংশে। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৪ হাজার ১৬৭ জন, এবার পেয়েছে মাত্র ১ হাজার ৬৭৪ জন। যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় আড়াই হাজার কম।
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর জি. এম. সাহিদুল ইসলাম জানান, আগের ধারাবাহিকতায় এবারও মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে ভালো ফল করেছে। ছেলে মেয়েদের মধ্যে পাস হারের ব্যবধান ১৮ দশমিক ৬০ শতাংশ। এছাড়া বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে ভালো করেছে। এ বিভাগে পাসের হার ৭১ দশমিক ৫৮ শতাংশ, এবং সর্বোচ্চ ৮০৬ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এর মধ্যে ৪৮২ জন মেয়ে এবং ৩২৪ জন ছেলে।
তিনি জানান, মানবিক বিভাগে পাসের হার ৬০ দশমিক ২১ শতাংশ। এই বিভাগে ৭৭৭ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এর মধ্যে ৬৬৬ জন মেয়ে, মাত্র ১১১ জন ছেলে। এছাড়া ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পাসের হার ৬২ দশমিক ০৪ শতাংশ। এ বিভাগে মোট ৯১ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে, যার মধ্যে ৬৯ জন মেয়ে এবং ২২ জন ছেলে।
এ বছর বরিশাল বোর্ডের অধীনে ৩৪৯টি কলেজের ৬১ হাজার ৪৮১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৫৯ হাজার ২৩৯ জন। এরমধ্যে পাস করেছে ৩৭ হাজার ৬৬ জন। এছাড়া পরীক্ষা চলাকালে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৩২ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ জন ছেলে ও ১৪ জন মেয়ে।
শাওন খান/কেএইচকে/জিকেএস